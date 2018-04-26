بعد إنهاء أعمال الصيانة.. الوطنية للنفط تعلن استئناف ضخ النفط إلى ميناء السدرة

ليبيا – أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن فرق الصيانة بشركة الواحة للنفط أكملت أعمال صيانة خط نقل النفط الخام الزقوط – السدرة خلال مدة لم تتجاوز الـ 24 ساعة بعد تعرضه لحريق نتيجة لعمل تخريبي.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله أثنى بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة، على جهود جميع العاملين الكبيرة التي بذلوها في سبيل إعادة الانبوب إلى العمل ليتم متابعة ضخ النفط الخام من حقول شركة الواحة إلى ميناء السدرة.

كما وجه صنع الله الشكر للعاملين في حقل الراقوبة التابع لشركة سرت لإنتاج و تصنيع النفط والغاز لمساهمتهم في إطفاء الحريق و اعمال الصيانه و”لكتيبة مرادة المقاتلة” لاستجابتهم السريعة و لتعاونهم في تأمين سلامة فرق العمل بالموقع.





يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية