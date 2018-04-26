مصادر لـRT: تحدد موعد عودة حفتر إلى بنغازي

قالت قناة ـRT إن مصدرا ليبيا أكد لها مساء أمس الأربعاء أن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر سيصل إلى مدينة بنغازي شرق ليبيا خلال 24 ساعة وأن تحضيرات تجري لاستقباله.
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جريدة الايام الليبية
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