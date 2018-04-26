السفير البريطاني في زيار لمدينة سرت لمتابعة الدعم المقدم من الحكومة البريطانية

عين ليبيا

قام السفير البريطاني في ليبيا فرانك بيكر، بزيارة مدينة سرت والتقى السفير بمسؤولي ومنفذي دورة تدريبية في مجال الكشف عن الإلغام و إزالتها الذي قدمته شركة “جانوس للعمليات العالمية” بتمويل مشترك من حكومات ألمانيا و بريطانيا و الولايات المتحدة.

حيث يهدف المشروع لدعم جهود إزالة الألغام التي زرعها تنظيم داعش، كما اطلع السفير على تطبيق عملي لعمل معدات الكشف عن الألغام التي قدمتها بريطانيا إلى ليبيا.

كما زار السفير المجلس البلدي لمتابعة الدعم الذي قدمته بريطانيا خلال عامي 2017 و 2018 للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المدينة عقب هزيمة داعش.

خلال زيارته لسرت صرح السفير البريطاني، فرانك بيكر، بالتالي:

«يشرفني اليوم أن أتواجد في سرت. تمت هزيمة داعش و بمساعدة المجتمع الدولي و الحكومة الليبية تم البدء في جهود إعادة الإعمار».

«يقوم المجلس البلدي سرت بكل ما في وسعه لإنهاء معاناة سكان المدينة، لكن لايزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به، بما في ذلك إزالة الألغام و المتفجرات. اليوم و غداً و دائماً؛ سوف تواصل بريطانيا وقوفها مع كل الليبيين الذي عانوا من ويلات الإرهاب».

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