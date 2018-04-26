السفير البريطاني في زيار لمدينة سرت لمتابعة الدعم المقدم من الحكومة البريطانية

عين ليبيا
قام السفير البريطاني في ليبيا فرانك بيكر، بزيارة مدينة سرت والتقى السفير بمسؤولي ومنفذي دورة تدريبية في مجال الكشف عن الإلغام و إزالتها الذي قدمته شركة “جانوس للعمليات العالمية” بتمويل مشترك من حكومات ألمانيا و بريطانيا و الولايات المتحدة.
حيث يهدف المشروع لدعم جهود إزالة الألغام التي زرعها تنظيم داعش، كما اطلع السفير على تطبيق عملي لعمل معدات الكشف عن الألغام التي قدمتها بريطانيا إلى ليبيا.
كما زار السفير المجلس البلدي لمتابعة الدعم الذي قدمته بريطانيا خلال عامي 2017 و 2018 للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المدينة عقب هزيمة داعش.
خلال زيارته لسرت صرح السفير البريطاني، فرانك بيكر، بالتالي:
«يشرفني اليوم أن أتواجد في سرت. تمت هزيمة داعش و بمساعدة المجتمع الدولي و الحكومة الليبية تم البدء في جهود إعادة الإعمار».
«يقوم المجلس البلدي سرت بكل ما في وسعه لإنهاء معاناة سكان المدينة، لكن لايزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به، بما في ذلك إزالة الألغام و المتفجرات. اليوم و غداً و دائماً؛ سوف تواصل بريطانيا وقوفها مع كل الليبيين الذي عانوا من ويلات الإرهاب».
أضف تعليقـك