«بلدي تاورغاء» يحتفل باليوم العالمي لأطفال المدينة

نظم المجلس البلدي تاورغاء، أمس الأربعاء، احتفالية باليوم العالمي لأطفال مدينة تاورغاء، بمدرسة جيل المستقبل بمنطقة السلماني الشرقي بموافقة الأمم المتحدة.

ومن جهته، قال عضو المجلس البلدي تاورغاء ورئيس لجنة الاحتفال باليوم العالمي لأطفال تاورغاء، سالم مفتاح، إن تنظيم هذا اليوم جاء بعد مبادرة من منظمة الأمم المتحدة لجعل يوم 25 أبريل هو اليوم العالمي لأطفال تاورغاء الذين عانوا من التهجير ومن مرارة عيش المخيمات وقسوة الشتاء.

وتابع: “هذه المبادرة جاءت تزامنا مع الموعد الذي حدده سابقا المجلس الرئاسي لرجوع أهالي تاورغاء؛ بداية فبراير ولم يكتمل هذا الرجوع وكانت الاحتفالية بدعم من قبل المجلس البلدي تاورغاء ومنظمات المجتمع المدني بنغازي وبرعاية شركة كونكت للاتصالات”.

وحضر الحفل رئيس الهيأة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية المؤقتة، والمشايخ والأعيان والهيأة الليبية للإغاثة، والجاليات السورية والفلسطينية.

