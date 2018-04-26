يفرن.. زيارة ميدانية لمتابعة الأوضاع الأمنية بالمدينة

قام فريق من مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق بزيارة ميدانية لتوثيق النشاطات التي تقوم بها مديرية أمن يفرن والأجهزة الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الزيارة متابعة التمركزات الأمنية داخل بلدية يفرن والمجهودات التي يقوم بها رجال الأمن من منتسبي قسم المرور والتراخيص والبحث الجنائي والأمن المركزي في المجاهرة بالأمن داخل نطاق البلدية.

وعمل الفريق الزائر على اخذ أراء بعض المواطنين بشأن الأوضاع الأمنية داخل مدينة يفرن حيث أكدوا على أن التحسن الأمني الملحوظ في المدينة خلال الأشهر الماضية كما اثنوا على الدور الذي تقوم به مديرية الأمن في تحسين الأوضاع الأمنية في نطاق البلدية.

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