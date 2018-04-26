«#شنو_تعرف_على_الليبيين» هاشتاغ ينطلق من الكويت ويجوب العالم العربي تقديراً لليبيين

عين ليبيا

أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاغ جديد تحت اسم شنو تعرف على الليبيين؟.

حيث بدأ الهاشتاغ على «تويتر» لينتقل بسرعة إلى «فيسبوك»، حيثأن رائديه لم يكونوا من الليبيين بل بدأ عربياً ليتداول الليبيون آراء الجيران عنهم.

اما ما أثار دهشة جميع المرتادين لهذا الهاشتاغ أن المنشورات كانت ايجابية في المجمل في نظرة جميلة جداً لواقع الحياة الليبية وصفات الليبيين، الذين عرفهم المغردون خلال حياتهم.

ومن ابرز المنشورات التي انتشرت مؤخراً:

#شنو_تعرف_علي_الليبين

قال لي أبي ذات يوم ، إذا تُهت في قارة إفريقيا لا تخف أبداً حتى إذا صادفك أحد أسودها ! وتأكد بأن المكان الذي تقف عنده سيظهر منه أحد الليبين لمساعدتك ، حتى في بلاد الغرب لن يقف بجانبك سوى الليبي.

اسأل الله أن تعود ليبيا كما كانت وأجمل 🌹

— AUGMENTIN_H (@Pic2AD) April 24, 2018

أما بالنسبة لـ رهف فكان لها رأي أخر حيث قالت:

#شنو_تعرف_علي_الليبين من اجمل الشعوب العربيه ذوق وادب واخلاق وقلوبهم خاليه من الحسد تماماً لو لم أكن سعوديه لتمنيت أن اكون ليبيه🇱🇾🇸🇦

— رهف🇸🇦. (@sh9iik) April 23, 2018

والشاب المصري جبريل كان له منشور ايضاً في هذا الهاشتاغ حيث قال:

#شنو_تعرف_علي_الليبين آقسم بالله الشعب الليبي من اقدع الشعوب العربية وانا اتمنى ازورها ف اقرب وقت الله يحفظ اهل ليبيا ويديم الأمن والإستقرار فيها تحياتي اخوكم من #السعوديه 💚💚

— Jabryl (@Jabryl1) April 23, 2018

وكان لأحد اخوتنا الليبيين تعليقاً فكاهياً على الموضوع حيث قال:

#شنو_تعرف_علي_الليبين

من اول ما نضت ع الدنيا لعند نهار اليوم عددهم 6 مليون لا يزيدوا لا ينقصوا

— الـبرعصي (@HamadiElbarasii) April 22, 2018

والعديد العديد من المنشورات التي لا تنتهي والتي بالمجمل تتحدث عن صفات الشعب الليبي الخلوق.

بالفعل مواطني العالم العربي يستحقون الاحترام، رغم كل المأسي كانت لهم كلمة تجاه شعبنا الليبي المهمش إعلامياً، اظهروا ثقافتهم ووعيهم وكما يقول مغردٌ ليبي في نفس الهاشتاغ «قاموا القدر».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا