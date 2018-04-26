سرية الألغام تنتشل جثة مجهولة قرب مطار سرت

قال الناطق بإسم قوة حماية وتأمين سرت سالم الأميل ، الخميس ، إن سرية الألغام عثرت على جثة مجهولة الهوية و مجموعة من القذائف المعدة للتفجير بالقرب من المطار .

وأوضح الأميل في تصريح للرائد، أن أفراد السرية، عثروا على الجثة بعد ورود بلاغ عن إنفجار لغم أرضي بالقرب من المطار في مجموعة أغنام كانت ترعى بالمكان المذكور، مرجحا أن يكون قتل على يد تنظيم الدولة.

وأضاف الأميل أن السرية تعاملت مع لغم اخر بمنطقة جارف بعد بلاغ أحد المواطنين عنه في مزرعته.

وجدد الأميل مطالبته للمواطنين بالتبليغ عن أي أجسام غريبة ،مشير إلى أنهم يعملون وسط إمكانيات متواضعة في ظل عدم توفر دعم أو معدات ضرورية.

يذكر أن سرية الألغام فككت مطلع أبريل الحالي مجموعة من الألغام بمعسكر الساعدي ولغم مدرعات زرع بجانب الطريق بمنطقه القزاح جنوب المحطة البخارية.

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