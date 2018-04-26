وكالة : حفتر يعود االيوم إلى بنغازي قادما من القاهرة

نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدرين ليبيين وثالث مصري، أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يتواجد بالقاهرة حالياً، وسيغادر الخميس، إلى بنغازي .

وواضافت الوكالة أن العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي قال، في مداخلة هاتفية مع فضائية مصرية، الأربعاء، “نحن في القاهرة في زيارة خاطفة وسنعلن عن كافة جوانبها غداً الخميس نظرا لأهميتها”.

وأشار المسماري إلى الإعلان عن مفاجأة غداً، متحفظاً حيال الكشف عن تفاصيلها.

من جانبه قال مصدر مصري مطلع على اللقاءات الليبية، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن حفتر يتواجد بالقاهرة لإجراء مشاورات مع الجانب المصري، وسيغادر الخميس إلى بنغازي، متحفظا على ذكر تفاصيل أكثر.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية الخاصة، عن عضو لجنة الأمن القومي والدفاع بمجلس نواب طبرق، طارق الجروشي، قوله إن “حفتر وصل إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين (…) المشير يتمتع بصحة جيدة وسيعود إلى بنغازي خلال ساعات”، مشيراً إلى لقاء حفتر أمس(الثلاثاء) بالقاهرة مسؤولاً عسكرياً ليبياً (لم يسمه).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية