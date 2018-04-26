مياه الصرف الصحي تغمر حي الجديد بسبها

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طالب سكان حي الجديد بسبها المجلس البلدي بضرورة العمل علي إيجاد حلول جذرية لمعاناتهم اليومية نتيجة طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع الرئيسة والفرعية، وأفاد سكان الحي ” للاقتصادية ” بأن مياه الصرف الصحي أضحت مشكلة تؤرق حياتهم اليومية وتهدد صحتهم وأرزاقهم وإعمالهم ومزارعهم وحيواناتهم في ظل ضعف أداء الجهات المسئولة و الذين لم يستجيبوا لشكواهم منذ سنوات.

أكدوا أن احد أهم الأسباب الرئيسية لمشكلات الطفح هو التسرب في محطة معالجة الصرف الصحي المركزية بالمدينة والذي حدث نتيجة سرقة معداتها بالكامل، بالإضافة إلى المنازل والإحياء المستحدثة عشوائيا ناهيك عن أن أنابيب الصرف الصحي قديمة ومتهالكة.

وأوضحوا إنه وعلى الرغم من المتابعات المستمرة إلا أنهم لم يتلقوا وعود حقيقة من قبل الجهات ذات الاختصاص بإصلاح الخلل بحجة عدم إمكانية الاستعانة بالشركات الأجنبية المتخصصة نتيجة انعدام الأمن وأكدوا بأنهم مازالوا متمسكين بمتابعة كل الجهات المعنية حتى إيجاد حلول سريعة وجذرية لمشكلة طفح الصرف الصحي المستمر منذ سنوات.

محمد الرميح مسئول الإعلام بالهيئة العامة للبيئة قال أهم المشاكل التي تواجه الناس في مناطق تسرب مياه الصرف الصحي هي بطبيعة الحال المشاكل الصحية حيث تكثر حالات الإسهال والأمراض الجلدية والباطنية وإصابات الرئة الناتجة عن الروائح الكريهة الملوثة للهواء الذي يتنفسه الناس هناك.

مضيفا كذلك تجد القوارض والحشرات في مناطق تسرب مياه الصرف الصحي مرتعا خصبا لحياتها والى جانب هذه المخاطر والأضرار فأن التربة تمتص جزء كبير من هذه المياه الملوثة مما يدمر عناصرها ويقلل من خصوبتها وإنتاجها الزراعي ويزيد من ملوحتها وكذلك تأثيرها علي المياه الجوفية المستخدمة في الري.

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