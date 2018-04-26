الرئاسي يبحث تسريع إنشاء المنطقة الحرة بمصراتة

العنوان-مصراتة

عقد د. “فتحي المجبري” رئيس المجلس الرئاسي المكلف صباح اليوم اجتماعاً مع د.”الحسين عمر بن أحميدة” رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل بالمنطقة الحرة والخطط المستقبلية لتطوير العمل بالمنطقة، وكذلك الصعوبات والعراقيل التي تواجه العمل.

و أكد “المجبري” خلال الاجتماع على اهتمامه بدعم ومساندة إنشاء المناطق الحرة، لما لها من أثر إيجابي على نمو الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل للشباب،

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع لمناقشة موضوع المناطق الحرة، على أن يدعى له جميع الأطراف ذوي العلاقة.

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