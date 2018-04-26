وفد من داخلية الوفاق يتابع الأوضاع الأمنية ببلدية يفرن

ليبيا – قام فريق من مكتب الإعلام الأمني بإدارة العلاقات والتعاون التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق بزيارة ميدانية لتوثيق النشاطات التي تقوم بها مديرية أمن يفرن والأجهزة الأمنية الأخرى التابعة للوزارة.

وزارة الداخلية تابعت بحسب مكتبها الإعلامي التمركزات الأمنية داخل بلدية يفرن والمجهودات التي يقوم بها رجال الأمن من منتسبي قسم المرور والتراخيص والبحث الجنائي والأمن المركزي في المجاهرة بالأمن داخل نطاق البلدية.

وتم خلال الزيارة أخد آراء بعض المواطنين عن الأوضاع الأمنية داخل المدينة،مؤكدين على تحسن الوضع الأمني بشكل كبير خلال الأشهر الماضية،مثنين على الدور الذي تقوم به مديرية الأمن في تحسين الأوضاع الأمنية في نطاق البلدية.

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