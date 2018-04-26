البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطهير موقع الرواغة

أفادت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الخميس، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ليبيا بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التطهير والتنظيف لموقع الرواغة جنوب البلاد.

وأوضح مدير إدارة الإعلام الخارجي أحمد الأربد للرائد أن الفنيين الليبيين نفذو المرحلة الأولي من المشروع بأخذهم عينات من التربة من موقع التخزين في الرواغة بعد تلقيهم تدريبا خاصا في “لاهاي “.

وأضاف الأربد أن هذه العملية هي الأولي من نوعها التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ليبيا عن طريق المراقبة والإشراف المباشر من قبل مفتشي المنظمة بواسطة النقل الحي لها عبر الأقمار الصناعية.

وأشار الأربد إلى أن هذه التقنية ستساعد في إجراء عملية التفتيش النهائية لموقع الرواغة بغية إغلاقه كمرفق للتخزين والتخلص من الأسلحة الكيميائية وشطبه نهائيا من الإعلانات التي قدمتها ليبيا لسنة 2004 .

يذكر أن وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة تسلم في يناير الماضي بمدينة “مونستر” الألمانية من المدير العام للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية شهادة إتمام برنامج تدمير الأسلحة الكيميائية في ليبيا

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