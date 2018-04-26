مسؤولي السفارات والقنصليات بليبيا يستكملون إجراءات ترحيل المهاجرين

ليبيا – قام عدد من المسؤولين عن السفارات و القنصليات المعتمدة داخل وخارج الدولة الليبية أمس الأربعاء بزيارة عمل إلى جهاز الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس للإطلاع على أوضاع المهاجرين في ليبيا.

الجهاز أوضح بحسب مكتب الإعلام التابع له بأن زيارة المسؤولين تأتي لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج وثائق سفر مؤقتة للمهاجرين ليتمكنوا من العودة إلى بلدانهم.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات يقوم بها مسؤولي السفارات الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للاطلاع على اوضاع رعاياهم وترحيلهم الى دولهم .

المرصد – متابعات

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