انتشار دوريات تابعة لمديرية أمن شحات على مداخل ومخارج المدينة

شحات 26 أبريل 2018 (وال) – انتشرت دوريات متمركزة وراجلة تابعة لمديرية أمن شحات وجهاز الهجرة غير الشرعية شحات على مداخل ومخارج المدينة.

وأكد الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بوأكريم أن الانتشار جاء بناءا على تعليمات مدير أمن شحات عقيد دكتور محمد فرج، بغية فرض الأمن في المدينة بصورة كبيرة.

وأضاف بوأكريم أن المديرية تسعى لتكثيف البوابات و زيادة التعزيزات و الدوريات في حدود المديرية.

وأوضح الناطق أن مديرية أمن شحات تهيب لكافة المواطنين بالإبلاغ عن إية تحركات مشبوهة والتعاون مع رجال الأمن.

وشدد بوأكريم على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المدينة وأمن مواطنيها.

يشار إلى أن مديرية أمن شحات أعلنت الجاهزية لمساندة القوات المسلحة العربية الليبية عند دخولهم لتحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية المتطرفة.

يأتي ذلك بعد تحضيرات عسكرية تشهدها المنطقة في طوق مدينة درنة من قبل القوات المسلحة تمهيداً لتحرير المدينة من الجماعات الإرهابية المتواجدة بداخلها.(وال – شحات) ع ع/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال