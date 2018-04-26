بنغازي.. مقتل جندي في عملية مداهمة لوكر مخدرات

أعلنت القوات الخاصة مقتل احد جنودها خلال مداهمة احد أوكار الخمور والمخدرات في منطقة قنفودة بمدينة بنغازي.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي إن الجندي عبدالرازق حامد الزوي، كلف من الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى وبتعليمات من الحاكم العسكري عبد الرزاق الناظوري، كلف بمداهمة احد أوكار المخدرات والخمور وأثناء المداهمة أصيب في الرأس بعيار ناري ادخل على أثره المستشفى ليتوفى بعد ذلك متأثرا بإصابته.

يشار إلى أن الزوي احد منتسبي السرية 23 مقاتلة والتابعة للقوات الخاصة وقد كلف بعدة مهام قتالية في مدينة بنغازي.

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