مجلس الدولة يبحث مع شركة الكهرباء رفع كفاءة الشبكة خلال فترة الصيف القادم

ليبيا – ناقش النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي أمس الاربعاء وضع الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف والمشاكل والمعوقات التي تواجه الشركة في الجنوب الليبي وخاصة مشروع محطة أوباري.

المدير التنفيذي للشركة أوضح خلال الاجتماع بحسب المكتب الاعلامي لمجلس الدولة الجهود التي تقوم الشركة من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية خلال فترة الذروة الصيفية القادمة وكذلك الاتصالات المكثفة والاجتماعات العديدة من أجل الوصول إلى حل مشكلة مشروع محطة أوباري و المشاكل الأخرى التي تواجه الشبكة الكهربائية .

وتم خلال الاجتماع التأكيد على توحيد الجهود وإيجاد حلول مناسبة لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركة من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وفقاً للمكتب .

المرصد – متابعات

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