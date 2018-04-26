ماذا حدث في لقاء النائب الأول لرئيس الأعلى للدولة والمدير التنفيذي لشركة لكهرباء؟

عين ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي وذلك صباح أمس الأربعاء الموافق 2018/4/25 م بمقر المجلس الأعلى للدولة .

حيث تناول الاجتماع وضع الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف والمشاكل والمعوقات التي تواجه الشركة في الجنوب الليبي وخاصة مشروع محطة أوباري.

هذا وأوضح المدير التنفيذي للشركة خلال الاجتماع الجهود التي قامت وتقوم بها الشركة من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية خلال فترة الذروة الصيفية القادمة وكذلك الاتصالات المكثفة والاجتماعات العديدة من أجل الوصول إلى حل مشكلة مشروع محطة أوباري، كما تطرق إلى العديد من المشاكل الأخرى التي تواجه الشبكة الكهربائية .

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على توحيد الجهود وإيجاد حلول مناسبة لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركة من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية .

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