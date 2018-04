«المسماري»: بنغازي تستعد لاستقبال حافل ورسمي للمشير خليفة حفتر

المتوسط:

أكد العميد أحمد المسمارى المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الليبية، أنه من المقرر أن يكون هناك استقبال حافل ورسمى للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، يشارك فيه ضباط ومنتسبو القيادة العامة وأعيان وحكماء المنطقة الشرقية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال «المسماري»، في تصريحات صحفية: «إن الاحتفال ستحتضنه مدينة بنغازى الليبية، موضحا أن القائد العام للجيش الليبى سيلقى كلمة بمجرد وصوله إلى الأراضى الليبية.

وكان عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان الليبى، طارق الجروشى، قد أكد زيارة المشير حفتر إلى القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين.

