بلدية الجفرة : رسوم جباية مقابل الحصول على الوقود

ليبيا – ناقش المجلس البلدي الجفرة أمس الأربعاء مشاكل الوقود والغاز بالبلدية بحضور عضو المجلس البلدي توفيق عجيلي المكلف بمتابعة ملف أزمة الوقود ومجلس الشورى والحكماء ولجنة ازمة الوقود والغاز وأصحاب محطات الوقود بالجفرة.

المجتمعون اتفقوا خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي للبلدية،على استمرارية تدفق الوقود من مستودعات رأس المنقار ومستودعات مصراتة وجباية مبلغ ديناران عن كل سيارة تتزود بالوقود من أي محطة بالجفرة إضافة إلى الاستمرار في التزود بالوقود من المنطقة الشرقية وبنفس الالية المتبعة سابقاً.

وطالب المشاركون بتزويد المنطقة بالطلبيات المحجوزة سابقا في مدينة مصراتة التي لم يتم توريدها حتى الان لتغطية النقص الحاصل في الوقود، مخاطبين الجهات المعنية بضرورة العمل على معالجة الاعطال في معدات المحطات من مضخات وغيرها .

المرصد – متابعات

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