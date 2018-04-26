قسم الكلى بمستشفى الثورة المركزي ينظم لقاء عمل بعنوان “الإجراءات المتبعة لمكافحة العدوى بوحدة غسيل الكلى”

البيضاء 26 أبريل 2018 ( وال ) – نظم مكتب مكافحة العدوى بمستشفى الثورة المركزي التعليمي بمدينة البيضاء أمس الأربعاء لقاء عمل بعنوان “الإجراءات المتبعة لمكافحة العدوى بوحدة غسيل الكلى” في مقر فندق “مرحبا” بالمدينة.

هذا ونظم اللقاء بالتعاون مع قسم الكلى وبرعاية مكتب الجودة، و بمشاركة استشاري الأمراض السارية بمركز بنغازي الطبي الدكتور أحمد الحاسي و الدكتور أحمد الحداد.

ويذكر أن اليوم الأول للقاء حضره مدير المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية، وعميد كلية التقنية الطبية بجامعة عمر المختار، وعدد من الأطباء بالإضافة إلى طاقم التمريض وبعض من مرضى الكلى وجمع من المهتمين بالجانب التوعوي الصحي.

ويهدف اللقاء إلى التعريف بمفهوم العدوى في المستشفيات وخصوصا في وحدات الكلى، وإعداد طاقم طبي مدرب للتعامل معها عند حدوثها .

يشار إلى أن لقاء العمل يستمر لمدة يومين حيث تشمل محاضرات طبية مكثفة. (وال – البيضاء) إ ر / هــ ع

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