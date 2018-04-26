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بلدية زليتن تطلق حملة تنظيف وتجميل المدينة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-زليتن

أطلقت الشركة العامة لخدمات النظافة فرع زليتن حملة واسعة بشكل يومي تستهدف المناطق والطرق والأحياء السكنية ببلدية زليتن .

وقال مدير فرع الشركة السيد ” محمد غويلة ” إن الحملة شملت الشوارع الرئيسية بالبلدية والميادين والأحياء السكنية لإزالة الأتربة وبعض مخلفات البناء إضافة إلى النفايات في طريق المكب .

وأضاف ” غويلة ” في تصريح لقسم الإعلام ببلدية زليتن أن الحملة إنطلقت بداية هذا الشهر وستستمر لتستهدف معظم المناطق بالبلدية .

وأكد على أن الشركة عازمة على الإستمرار في عملها رغم الصعوبات والمعوقات والنقص الشديد في العمالة الأجنبية وذلك من أجل إظهار البلدية بالشكل اللائق .

وأشار ” غويلة ” إلى أن أهم الصعوبات التي تواجه عمل الشركة هو نقص السيولة المالية للقيام بأعمال الصيانة والعَمرة للأليات والمعدات إضافة إلى النقص في العمالة الأجنبية .

وطالب مدير فرع الشركة من السادة المواطنين بمساعدة العاملين بالشركة ودعمهم من حيث الإهتمام بنظافة الشوارع والميادين بقدر الإمكان .

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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