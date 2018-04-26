تعليم الوفاق تتفقد أوضاع مدرجات جامعة طرابلس إستعدادا لامتحانات الثانوية العامة

ليبيا – تفقد رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة وكيل الوزارة لشؤون التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة وعدد من أعضائها أوضاع القاعات والمدرجات في مباني جامعة طرابلس التي من المقرر أن تجرى فيها امتحانات طلبة الشهادة الثانوية المتقدمين من بلديات طرابلس الكبرى هذا العام.

عضو اللجنة العليا للامتحانات جمال الفردغ أوضح بحسب المكتب الاعلامي لوزارة تعليم الوفاق أن هذه الجولة تأتي في إطار الترتيبات والتحضيرات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية لاسيما للتعرف على القدرة الاستيعابية للقاعات والمدرجات الجامعية,لافتا الى إن المدرجات والقاعات في أغلب كليات جامعة طرابلس تحتاج لأعمال صيانة خفيفة متفاوتة على مستوى الإنارة و التكييف والأثاث.

ومن جانبه، وجه وكيل وزارة التعليم عادل جمعة تعليماته الى مصلحة المرافق التعليمية للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لأجهزة التكييف والإنارة بالقاعات والمدرجات في موعد اقصاه 25 مايو المقبل, مشيدًا بمستوى التجاوب والتعاون الذي يلمسه من رئاسة الجامعة في التحضير والاستعداد لامتحانات الشهادة التانوية.

و تابع وكيل الوزارة قائلاً بأن الوزارة ستقوم بعد التعرف على كامل القدرة الاستيعابية لقاعات ومدرجات الجامعة بتوزيع الطلاب على المدرجات وإعداد القوائم الخاصة بهم في وقت مبكر مبرزاً حاجة الوزارة للاستفادة من خبرة الجامعة في إجراء الامتحانات في قاعات شاسعة والإشراف عليها .

المرصد – متابعات

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