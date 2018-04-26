5 ملايين يورو.. دعم هولندي لانتخابات ليبيا

قدم الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، مبلغ 5 مليون يورو بهدف تعزيز القدرات الانتخابية في ليبيا.

ووقعت اتفاقية التعهد كل من رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، بيتينا موشايدت، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، سلطان هجييف.

وبموجب هذا الاتفاقية سيمنح الاتحاد الأوروبي مبلغ 5 مليون يورو لدعم مشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا والذي يحمل عنوان” تعزيز الانتخابات من أجل الدعم الليبي”.

وبهذه المنحة، سينضم الاتحاد الأوروبي إلى 5 دول أخرى قدمت دعما مالياً لرفع مستوى مشروع الانتخابات الليبية القادمة وهي: ألمانيا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وفرنسا.

وبذلك وصلت الميزانية المُقدمة لدعم المشروع الانتخابي الليبي إلى 8.1 مليون يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية