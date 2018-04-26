ليبيا تشارك بمؤتمر سوتشي للأمن والسلم الدوليين في روسيا

شاركت ليبيا بأعمال بمؤتمر سوتشي للأمن والسلم الدوليين في نسخته التاسعة، الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية يوم أمس الأربعاء.

وأكدت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية، أن المؤتمر جاء لبحث الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، والحد من بؤر انتشار تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى مكافحة الهجرة غير القانونية.

هذا وترأس الوفد الليبي في المؤتمر، وزير الداخلية المفوض، العميد عبدالسلام عاشور، الذي ألقى كلمة أكد فيها على ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا، لتتجاوز ما تمر به من ظروف، مشيراً إلى أن ليبيا تدعو إلى السلام ومحاربة الإرهاب أينما كان.

كما وبحث وزير الداخلية المفوض، على هامش أعمال المؤتمر، مع كل من نائب رئيس المجلس الأمن القومي الروسي، ونائب وزير الداخلية، سبل دعم علاقات التعاون الأمني بين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا