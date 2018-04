الشرطة الزراعية: ضبط عدد من لصوص الغابات بالبيضاء

المتوسط:

تمكنت إحدى الدوريات المركزية بجهاز الشرطة الزراعية التابع لمدينة البيضاء من ضبط عدد من الأشخاص في حالة اعتداء على الغابات بمنطقة الوسيطة «شخنو».

وتمت علمية الضبط بالتعاون مع كتيبة حسين الجويفي، حيث ألقي القبض على عدد من العمالة خلال عملية الاعتداء على الغابات وقطع الأشجار الطبيعية من نوع العرر الفنيقي السائد بمنطقة الجبل الأخضر والمعروف عنه أنه غير متجدد ويصعب زيادة أعداده.

وضبط المتهمون وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الواقعة، وهي عبارة عن «منشاير كهربائية بغرض قطع الأشجار لصناعة الفحم النباتي، حيث تم نقل مخلفات القطع «الحطب» من مكان الاعتداء.

وطالب مدير إدارة الغابات والمراعي بمخاطبة رئيس نيابة البيضاء الابتدائية بضرورة تكليف وكيل لنيابة الجرائم الزراعية.

