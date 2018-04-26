المجبري يعد بحل العراقيل التي تواجه بلدية حي الأندلس

ليبيا -اجتمع رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري أمس الأربعاء مع أعضاء من المجلس البلدي حي الأندلس محمد الفطيسي ومحمد عبد الرحمن وفتحي الواعر وبحضور النائبتين ربيعة أبوراس واسمهان بالعون.

الاجتماع ناقش بحسب إيجاز صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي،الصعوبات والعراقيل التي تواجه بلدية حي الأندلس في تسيير عملها وخطط البلدية المستقبلية.

و من جانبه، أكد المجبري على دعمه لعمل البلدية وإيجاد الحلول المناسبة لحل المختنقات التي تواجهها،متمنيا لهم التوفيق والسداد.

وفي نهاية الاجتماع أبدى المجلس البلدي امتنانه لرئيس المجلس الرئاسي المكلف على حسن استقباله واستماعه لهم وفقاً لذات الإيجاز .

المرصد – متابعات

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