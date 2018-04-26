الصحة ترفع درجة التأهب في كافة المستشفيات العامة والقروية بمحيط درنة

البيضاء 26 أبريل 2018 (وال)- عقد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، اجتماعاً لبحث توفير ودعم وتطوير نظم الطوارئ، والخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدينة درنة وما جاورها .

هذا ويأتي الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بقاعة الاجتماعات بمستشفي سوسة، بحضور مدير إدارة المستشفيات بالوزارة الدكتور عمر سالم، ورئيس غرفة الإسعاف والطوارئ بديوان الوزارة الأستاذ إبراهيم اليتيمي، والأستاذ طاهر عثمان، ومديري المستشفيات العامة والقروية بالمدن والقرى والبلديات المحيطة بمدينة درنة .

وقال وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي إن الاجتماع يأتي في إطار سعي الحكومة الليبية المؤقتة لضمان الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية، وفقاً لتوجيهات السيد الوكيل وتوصيات دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني .

وأضاف الورفلي أنه تم خلال الاجتماع بحث سُبل تقديم الدعم وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية، ورفع حالة الاستعداد تحسب لأي طارئ، إلى جانب حزمة من المواضيع الهامة والمشاكل التي تُعاني منها كافة المنشآت الصحية والطبية بالمدن والمناطق والبلديات المجاورة لدرنة من الناحية المالية والطبية .

وأوضح الورفلي أنه تم مناقشة سُبل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وتحسين الأوضاع الصحية بمدينة درنة، إضافةً تشديدهم على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وآليات التعاون اليومي والمستمر فيما بين القطاعات الصحية بحوض درنة، وتحديد الاحتياجات الفعلية، ودعم وتطوير أقسام الإسعاف والطوارئ بشكل عاجل، وذلك بما تُلبي متطلبات المرحلة، حيث صيغت وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي .

وتم خلال الاجتماع الذي حضره أيضاً مدير مستشفى أم الرزم العام الدكتور عز الدين أبريك، ومدير مستشفى كرسه القروي موسى بو قارص، ومدير مستشفى سوسة القروي الدكتور عبد السلام رجب مصطفى، ومدير مستشفى العزيات القروي جمعة بوشيحة، ومدير مركز لاثرون إمراجع الشاعري، ومدير مستشفى التميمي فرج إحميدة الشاعث، ومدير مستشفى عين ماره الميداني، التشديد على ضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافةً لتوفير الاحتياجات الأساسية، وذلك من خلال تنسيق الجهود وتقديم كامل الدعم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية . (وال- البيضاء) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال