فريق من مكتب الإعلام الأمني يتابع عمل التمركزات الأمنية في يفرن

قام فريق من مكتب الإعلام الأمني بإدارة العلاقات والتعاون بزيارة ميدانية لبلدية يفرن، لتوثيق النشاطات التي تقوم بها مديرية أمن يفرن والأجهزة الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية.

وبينت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية، أن الزيارة شملت متابعة التمركزات الأمنية داخل البلدية، إلى جانب الجهود التي يقوم بها رجال الأمن من منتسبي قسم المرور والتراخيص والبحث الجنائي والأمن المركزي داخل نطاق البلدية.

كما قام الفريق خلال الزيارة أخد أراء بعض المواطنين عن الأوضاع الأمنية داخل المدينة، حيث أكدوا أن الوضع الأمني تحسن بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

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