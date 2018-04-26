انفجار لغم يقتل جنديا ويصيب آخرين جنوبي درنة

لقي جدي مصرعه وأصيب أربعة آخرين أمس الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضي أثناء مرور مدرعة تابعة للقوات المسلحة الليبية بمحور الحيلة جنوبي مدينه درنة .

وذكر مصدر مطلع أن مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي وتنظيم أنصار الشريعة وعناصر تنظيم الدولة الإرهابية المنظمة لهما تعتمد في حربها على زرع العبوات الناسفة وصناعة المفخخات بشكل كبير.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تعتبر هي أولى خطوط الدفاع لها في محاولة منها خلق عملية استنزاف في صفوف الجيش وخاصة أن القوات المسلحة تحاصر تلك الجماعات شرقا وغربا وجنوبا.

الجدير بالذكر أن مفرزة من القوات المسلحة تمكنت اليومين الماضيين من صد عملية انغماسيه حاولت الجماعات الإرهابية في درنة القيام بها، حيث صادرت القوات المسلحة أسلحة وذخائر وهواتف بعد مطاردة المجموعة المسلحة التي لاذت بالفرار حيث عثر على آثار للدماء في مكان الاشتباك

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية