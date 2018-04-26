ليبيا تشارك في مؤتمر دولي لبحث مكافحة الإرهاب

شاركت ليبيا في فعاليات المؤتمر الدولي للمسئولين الأمنيين رفيعي المستوي، لبحث الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، والحد من بؤر انتشار تنظيم داعش، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن المؤتمر المقام في نسخته التاسعة احتضنته مدينة سوتشي الروسية.

وشاركت ليبيا في المؤتمر بوفد ترأسه وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور، الذي ألقى كلمة أكد فيها على ضرورة وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا، لتتجاوز ما تمر به من ظروف، مشيراً إلى أن ليبيا تدعو إلى السلام ومحاربة الإرهاب أينما كان.

والتقى وزير الداخلية على هامش المؤتمر الذي افتتحه وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف ، كلا من نائب رئيس المجلس الأمن القومي الروسي، وكذلك نائب وزير الداخلية، حيث جرى نقاش حول سبل دعم علاقات التعاون الأمن بين البلدين.

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