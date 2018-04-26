انطلاق فعاليات معرض جالو الخيري بعيون بنغازية

بنغازي 26 أبريل 2018 (وال)- انطلقت ببلدية بنغازي أمس الأربعاء، فعاليات معرض جالو الخيري بعيون بنغازية، الذي تنظمه جمعية اللبّة الخيرية بجالو .

وقالت رئيسة جمعية اللبّة الخيرية مبروكة شحات – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن انطلاق المعرض تم بحضور وكيل بلدية بنغازي، بالتعاون مع الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، وبرعاية المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا .

وأضافت شحات أن المعرض تضمن : عروض للتمور، وعروض للتراث الشعبي، وعروض للأزياء، وأمسيات شعرية، مشيرة إلى أن المعرض سيستمر إلى مساء الخميس .

وأوضحت شحات أن الهدف من المعرض التعريف بتراث مدينة جالو، من مقتنيات وأزياء ومأكولات شعبية، وقد أقيم بمناسبة التوأمة بين الجمعية والمنظمة الليبية لأمازونات ليبيا، من أجل التعريف بمدينة جالو من ناحية التراث والصناعات التقليدية والثروات الأساسية فيها كالتمور والزيوت التي تنتهجها .

وتابع شحات : “نريد أن نعّرف أهل مدينة بنغازي بمدينة جالو، وثقافتها ونواسي مدينة أهل بنغازي، بعدما ما عانته المدينة من ويلات الحرب والإرهاب” .

من جانبه، قالت رئيسة اللجنة التنظيمية لفعاليات معرض جالو الخيري بعيون بنغازية حواء الجبالي إن المنظمة الليبية لأمازونات ليبيا هي المستضيفة للمعرض، وكان دورها مقتصراً على عملية التنظيم .

وأضافت الجبالي “نتمنى أن تكون هذه التوأمة بادرة خير بين كل المدن الليبية، وأن يكون هناك ترابط بين كل المدن الليبية سواء كانت من الدواخل أو المدن الساحلية” . (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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