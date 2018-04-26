اليوم.. حفتر يصل بنغازي قادما من القاهرة

يصل قائد الجيش خليفة حفتر إلى مدينة بنغازي اليوم الخميس قادما من العاصمة المصرية القاهرة.

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسمارى، قال امس الاربعاء إن حفتر سيعود إلى مدينة بنغازي الخميس.

وأضاف في تصريح لصحيفة “اليوم السابع” المصرية ان مدينة بنغازي ستحتضن احتفالات حافل ورسمي لحفتر الذي سيلقي كلمة بمجرد وصوله إلى الأراضي الليبية.

من جهته أكد آمر أركان سلاح الجو اللواء صقر الجروشي في تصريحات إعلامية أن حفتر سيصل بنغازي اليوم الخميس قادما من مصر.

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