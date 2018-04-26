ليبيا تحتل المرتبة “162” على مؤشر حرية الصحافة لعام 2018

أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود الأربعاء مؤشر حرية الصحافة لعام 2018، والذي يقيس أوضاع الصحافة في 180 بلداً حول العالم.

هذا واحتلت ليبيا المرتبة ” 162″ على المؤشر، حيث بينت أن العمل الصحافي في ليبيا محفوف بالمخاطر، ووصفته المنظمة بأنها واحدة من أخطر دول العالم.

ووفقاً لتقرير المنظمة، أن الصحافيين في ليبيا يتعرضون لمضايقات من قِبل الأطراف المتناحرة.

هذا ورصدت المنظمة 332 حالة عنف وإساءة معاملة تعرض لها الصحافيين منذ العام 2011.

وجهت المنظمة انتقادات للسلطات الليبية، قائلة إنها لم تتخذ خطوات لتوفير الحماية للعاملين في الإعلام، وغالباً يصبح المنفى الاختيار الأفضل للعاملين في هذا الحقل.

وبين تقرير المنظمة، أن النرويج تصدرت قائمة التقرير، وجاءت السويد في المرتبة الثانية، وهولندا في المرتبة الثالثة، بينما احتلت فنلندا المرتبة الرابعة، وسويسرا الخامسة ، فيما تذيلت كوريا الشمالية الترتيب حيث جاءت بالمرتبة ” 180″.

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