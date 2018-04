هاشتاج «هلا بالمشير» يتصدر «تويتر» قبل عودة «حفتر» لبنغازي

المتوسط:

تصدر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، التغريدات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة «تويتر»، وذلك احتفالا بعودته سالما من رحلة علاج خضع إليها في إحدى المستشفيات العسكرية بالعاصمة الفرنسية باريس إثر إصابته بوعكة صحية.

وتقدم هاشتاج «#هلا بالمشير» الخاص بعودة المشير خليفة حفتر إلى ليبيا التغريدات على هاشتاج نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

ويغادر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، القاهرة، اليوم الخميس، متوجها إلى مدينة بنغازى الليبية بعد لقاء عدد من المسئولين المصريين.

وكان المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسمارى، قد أكد أن القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر سيعود إلى مدينة بنغازى اليوم الخميس.

أكد «المسمارى» أنه من المقرر أن يكون هناك استقبال حافل ورسمى للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، يشارك فيه ضباط ومنتسبو القيادة العامة وأعيان وحكماء المنطقة الشرقية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال في تصريحات صحفية: «إن الاحتفال ستحتضنه مدينة بنغازى الليبية، موضحا أن القائد العام للجيش الليبى سيلقى كلمة بمجرد وصوله إلى الأراضى الليبية.

وكان عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان الليبى، طارق الجروشى، قد أكد زيارة المشير حفتر إلى القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين.

