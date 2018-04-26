جولة تفقدية لقاعات امتحانات الشهادة الثانوية

قامت اللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة بجولة ميدانية داخل مباني جامعة طرابلس, لبحث أوضاع القاعات والمدرجات التي من المقرر أن تُجرى فيها امتحانات طلبة الشهادة الثانوية المتقدمين من بلديات طرابلس الكبرى هذا العام.

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة التعليم عن عضو اللجنة العليا للامتحانات جمال الفردغ قوله إن هذه الجولة تأتي في إطار الترتيبات والتحضيرات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية لاسيما فيما يتعلق بالتعرف على القدرة الاستيعابية للقاعات والمدرجات الجامعية, لافتا إلى إن المدرجات والقاعات في أغلب كليات جامعة طرابلس تحتاج لأعمال صيانة خفيفة متفاوتة على مستوى الإنارة والتكييف والأثاث.

وأعطى وكيل وزارة التعليم عادل جمعة تعليماته لمصلحة المرافق التعليمية للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لأجهزة التكييف والإنارة بالقاعات والمدرجات في موعد أقصاه 25 مايو المقبل, مشيدًا بمستوى التجاوب والتعاون الذي يلمسه من رئاسة الجامعة في التحضير والاستعداد لامتحانات الشهادة التانوية.

وقال جمعة إن الوزارة ستقوم بعد التعرف على كامل القدرة الاستيعابية لقاعات ومدرجات الجامعة بتوزيع الطلاب على المدرجات وإعداد القوائم الخاصة بهم في وقت مبكر, مبرزاً حاجة الوزارة للاستفادة من خبرة الجامعة في إجراء الامتحانات في قاعات شاسعة والإشراف عليها.

يشار الى ان اللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة والتي قامت بالجولة التفقدية تتألف من وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة وعدد من أعضائها رفقة عدد من المسئولين بمصلحة المرافق التعليمية.

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