«الكهرباء» تعلن عدم وجود ساعات طرح أحمال

المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، عدم وجود عجز متوقع في إنتاج الشبكة نظرًا لتوافق معدلات الاستهلال مع التوليد، موضحة أنه لا يوجد ساعات طرح أحمال.

وأوضحت الشركة، في نشرتها اليومية عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن التوليد المتاح للشبكة تقدر بـ 4350 ميغاوات، فيما يبلغ الاستهلاك المتوقع 4350 ميغاوات.

وناشدت الشركة المواطنين بفصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديًا لتزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال.

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