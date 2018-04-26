حكماء بنغازي وشبكة منظمات المجتمع المدني يصدرون بياناً لتوضيح رؤيتهم حيال الوضع الراهن

بنغازي 26 أبريل 2018 (وال) – أصدر مشايخ وحكماء ورؤساء مجالس أحياء مدينة بنغازي والشبكة الليبية لتنظيم منظمات المجتمع المدني أمس الإربعاء بياناً لتوضيح رؤيتهم حيال الوضع الراهن في البلاد.

وقال حكماء المدينة وشبكة المجتمع المدني في البيان ــ الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ــ أن نحن نتابع بعناية المشهد الليبي في هذا الوقت الحرج، وما ألت إليه الظروف سلباً على كافة الأصعدة التي انعكست على المواطن من معاناة نتيجة السياسات الممنهجة التي أسقطت الوطن.

وتابع البيان أن أمام إرادة الشعب الليبي تهاوات الأصنام وسقطت الأقنعة عن كل الوجوه البائسة الكريهة والمستخدمة للاستحواذ على مقدرات الشعب الليبي.

وأضاف البيان أن أمرنا من كل هؤلاء قد حسم ووقفنا تحت راية الوطن الحقيقية التي حملها أبناء شعبنا بالقوات المسلحة العربية الليبية، والذين قدموا التضحيات تلو التضحيات، واسقطوا المشروع الإخواني الإرهابي الممنهج لغايات أضحت واضحة أمام الجميع. (وال – بنغازي) هــ ع

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