أمن العجيلات: ضبط شاحنة وقود مهرب من مصفاة الزاوية

تمكن رجال المباحث الجنائية ببلدية العجيلات من إلقاء القبض على كميات من شحنات الزيت المهرب من مصفاة الزاوية، لتسويقها في السوق الموازية، وتحقيق أرباح في تجارة بالمخالفة للقانون.

وقال مصدر أمني، أن رجال المباحث نجحوا في ضبط الشحنة بعد وضعها تحت حجر البومشي، في محاولة من المهربين لإخفاء جريمتهم حتى لا تكشفهم أعين رجال الأجهزة الأمنية.

وتشهد البلدية كغيرها من المدن الليبية أزمة في وقود الزيت المستخدم في العديد من الأغراض التي ثمن علبة الزيت في السوق السوداء إلى 15 دينار، علما بأن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 2 دينار من المصفاة.

