لغم أرضي يودي بحياة جندي قرب درنة

العنوان-درنة

قالت مصادر صحفية إن جنديا استشهد وإصيب أربعة آخرون أمس الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضي أثناء مرور مدرعة تابعة للقوات المسلحة الليبية بمحور الحيلة جنوبي مدينة درنة .

وذكر مصدر مطلع أن مجلس شورى مجاهدي درنة وتنظيم أنصار الشريعة وعناصر تنظيم داعش الإرهابية، تعتمد في حربها على زرع العبوات الناسفة وصناعة المفخخات بشكل كبير، لإصابة عدد أكبر من جنود القوات المسلحة .

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تعتبر هي أولى خطوط الدفاع لها، في محاولة منها لخلق عملية استنزاف في صفوف القوات المسلحة الليبية وخاصة أن القوات المسلحة تُحاصر تلك الجماعات شرقاً وغرباً وجنوباً.

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