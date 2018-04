النائب الأول لـ «المجلس الاستشاري» يبحث مع «الكهرباء» مشاكل الجنوب

المتوسط:

عقد النائب الأول لرئيس المجلس الاستشاري للدولة، ناجي مختار، اجتماعاً مساء أمس الأربعاء، مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، المهندس علي ساسي، لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركة في الجنوب الليبي وخاصة مشروع محطة أوباري.

وبحث الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس الاستشاري للدولة، آليات وضع الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية خلال فترة الذروة، وكذلك الاتصالات المكثفة والاجتماعات العديدة من أجل الوصول إلى حل مشكلة مشروع محطة أوباري، كما تطرق إلى العديد من المشاكل الأخرى التي تواجه الشبكة الكهربائية.

ومن جانبه، استعرض المدير التنفيذي للشركة خلال الاجتماع، الجهود التي قامت وتقوم بها الشركة من أجل توفير طاقة إنتاجية، مؤكدًا على توحيد الجهود وإيجاد حلول مناسبة لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركة من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

