بالصور | بلدية سرت تحتفل بإعادة إفتتاح مديرية أمن المدينة

ليبيا – أعلنت مديرية أمن سرت عن إعادة إفتتاح مقر مديرية أمن المدينة بعد استكمال صيانته وتجهيزه وذلك بحضور عميد البلدية ناصر المعداني ومدير مديرية الأمن العميد الصديق بن سعود.

وشارك في الإحتفال وفقاً للمكتب الإعلامي للمديرية عدد من أعضاء المجلس البلدي سرت وغرفة تأمين وحماية سرت وعدد من الأعيان ومدراء القطاعات والضيوف وعدد من الضباط وضباط الصف وافراد من المديرية.

كما القيت خلال الإحتفال عدد من الكلمات التي رحبت بإعادة افتتاح المديرية وشدد الحضور على وقووفهم ودعمهم الكامل لأفراد المديرية من أجل استتباب الأمن داخل بلدية سرت.

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