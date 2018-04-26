صحة المؤقتة تعلن الطوارئ قرب درنة

العنوان-درنة

عقد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، اجتماعاً لبحث توفير ودعم وتطوير نظم الطوارئ، والخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدينة درنة وما جاورها .

هذا ويأتي الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بقاعة الاجتماعات بمستشفي سوسة، بحضور مدير إدارة المستشفيات بالوزارة الدكتور عمر سالم، ورئيس غرفة الإسعاف والطوارئ بديوان الوزارة الأستاذ إبراهيم اليتيمي، والأستاذ طاهر عثمان، ومديري المستشفيات العامة والقروية بالمدن والقرى والبلديات المحيطة بمدينة درنة .

وقال وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي إن الاجتماع يأتي في إطار سعي الحكومة الليبية المؤقتة لضمان الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية.

وأضاف الورفلي أنه تم خلال الاجتماع بحث سُبل تقديم الدعم وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية، ورفع حالة الاستعداد تحسب لأي طارئ، إلى جانب حزمة من المواضيع الهامة والمشاكل التي تُعاني منها كافة المنشآت الصحية والطبية بالمدن والمناطق والبلديات المجاورة لدرنة من الناحية المالية والطبية .

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