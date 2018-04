خلال اجتماعه بـ«معيتيق».. وزير الاقتصاد البوسني: مستعدون لاستكمال مشاريعنا بليبيا

المتوسط:

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، اجتماعا على هامش مشاركته منتدى سراييفوا للأعمال 2018 مع ميركو شاروڤيتش نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك، لاستعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وآفاق تطويرها.

وأشاد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة البوسني بعمق العلاقات بين بلاده والدولة الليبية، مؤكدا أن التواصل بين المسئولين بالبلدين يساعد على استئناف العلاقات في المجالات المختلفة.

وأعرب المسئول البوسني استعداد حكومة بلاده متابعة عودة الشركات البوسنية لاستكمال المشاريع المتعاقد على تنفيذها، ومنها مشاريع في مجال إنتاج الطاقة والصحة وغيرها.

وتناول الاجتماع أهمية البدء في تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتفعيل عمل اللجان المشتركة من خلال إعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين.

وشارك النائب لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق والوفد المرافق في فعاليات منتدى سراييفو للأعمال 2018 بجمهورية البوسنة والهرسك تحت شعار «إقليم واحد اقتصاد واحد».

وأفادت إدارة الاعلام والتواصل بمجلس الوزراء، في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» بأن المنتدى يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، موضحة بأن مشاركة الوفد الليبي تأتي للاستفادة من تجربة السلطات البوسنية في إدارة مراحل ما بعد الصراع، خلال مطلع التسعينات والنجاحات التي حققتها لتحسين الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات مختلفة.

