البرلمان الأوروبي يدعو إلى ضرورة إجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية عام 2018

أوصت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، بإجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية هذا العام، مؤكدة أن الإطار الوحيد لحل الأزمة في ليبيا هي خطة الأمم المتحدة الحالية.

هذا ودعا البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى ضرورة ممارسة ضغوطات من أجل إجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت، حيث أشار القرار الذي قدمه النائب الإيطالي بير بانزيري، إلى أن ليبيا بحاجة إلى حكومة ذات توافق وطني واسع.

كما شددت اللجنة في توصيات أقرتها بالإجماع عقب جلسة لمناقشة الوضع في ليبيا، على دعمها القوي لخطة عمل الأمم المتحدة الخاصة بليبيا.

داعية لاتخاذ إجراء انتقالي قبل الانتخابات لتعزيز شرعية الحكومة الجديدة.

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