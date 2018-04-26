هيأة الإسكان والمرافق وقطاعها في بنغازي تكرمان شؤون المحلات ورؤساء المجالس بالبلدية

بنغازي 26 أبريل 2018 (وال)- كرمت الهيأة العامة للإسكان والمرافق في الحكومة المؤقتة وقطاعها في بنغازي، مدير إدارة شؤون المحلات بديوان بلدية بنغازي، ورؤساء المجالس المحلية للمناطق المحررة .

هذا وجاء حفل التكريم الذي أقيم أمس الأربعاء بمقر هيأة الإسكان والمرافق في بنغازي، لما بذلته هذه الجهات من جهود ومساهمة فاعلة في إنجاح لقاء عمل والمعرض المصاحب له، من أجل إعادة إعمار بلدية بنغازي، والتي أقامها قطاع الإسكان والمرافق بنغازي الأسبوع الماضي، والمساعدة متواصلة في تسهيل عملية حصر الأضرار بالمناطق المحررة . (وال- بنغازي) ر ت

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