الرقابة الإدارية تلزم المركزي بمعالجة تأخر انجاز حوالات العلاج والدراسة

دعي جهاز هيئة الرقابة الإدارية مصرف ليبيا المركزي بضرورة إعادة النظر في الضوابط المنظمة للحوالات الخارجية.

هيئة الرقابة الإدارية رصدت من خلال متابعة أداء المصارف التجارية في مجال تنفيذها لمنشور مصرف ليبيا المركزي رقم 7/2017 م بشأن الحوالات الخارجية لغرض العلاج والدراسة عدم تقيد تلك المصارف بالشروط والضوابط المنظمة للحوالات الخارجية، حيث لوحظ تأخر إحالة معاملات الحصول على حوالات العلاج والدراسة من قبل فروع المصارف إلى إداراتها العامة وتأخر هذه الإدارات في الرد بشأنها.

طالبت الهيئة مصرف ليبيا المركزي بضرورة إلزام المصارف التجارية بتركيب منظومات خاصة بإدخال بيانات الحوالات الخارجية لتحقيق سرعة الإجراء والتنفيذ.

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