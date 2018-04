المتوسط:

أعلن سلاح الجو مصراته التابع لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، إطلاق عملية موسعة ضد مهربي الوقود.

وأوضحت قوات سلاح الجو، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن العمليات ستبدأ بعد تحديد نقاط التهريب ونقاط تسليم الشحنات التي تنطلق منها قوافل التهريب.

وكان قد أصدر مكتب النائب العام، الأيام الماضية، أوامر بالقبض على مهربي الوقود والمحروقات، حيث تم تعميمها بكافة المنافذ البحرية والجوية لإيقاف هؤلاء الأشخاص وجلبهم إلى النيابة العامة.

وجدير الذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا، أكدت أن التهريب يكلف الاقتصاد الليبي والمواطنين مئات الملايين، معتبرة أن “أولئك الذين يشاركون في مثل هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة يعملون ضد مصالح جميع الليبيين ويسببون المعاناة في مختلف المدن”.

The post «سلاح الجو مصراته» يطلق عملية موسعة ضد مهربي الوقود appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية