أعلنت مصادر مطلعة، لصحيفة “المتوسط”، استشهاد جنديين وإصابة ثلاثة من قوات الجيش الليبي إثر انفجار لغم أرضي بمحور الظهر الحمر جنوب درنة.

