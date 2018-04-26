البلدي طرابلس المركز يقرر تحديد سعر رغيف الخبز

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أكد محمد الزياني المسئول الإعلامي بالمجلس البلدي طرابلس المركز إن كافة مخابر العاصمة طرابلس قد تسلمت إخطار قرار تسعيرة رغيف الخبر المعتمد من المجلس البلدي طرابلس المركز.

التسعيرة المعتمدة لرغيف الخبز تم تحديدها بناءا على توصية لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار بالبلدي طرابلس ونقابة الخبازين بطرابلس الكبرى وذلك طبقاً لتكلفة المواد في السوق الموازي علي النحو التالي:

• الدقيق ( قنطار 145 د.ل )

• الدقيق ( قنطار 145 د.ل )

• السكر ( كيلو 3.2 د.ل )

• الملح (كيلو 3.2 د.ل )

• الخميرة (ظرفين 2.5 د.ل )

• الزيت (1/5 لتر 0.3 د.ل )

• المحسنات (ظرف 1.75 د.ل )

• اليد العاملة (للقنطار 30 د.ل )

• الديزل ( لصناعة قنطار دقيق 6 د.ل )

• الغاز ( لصناعة قنطار دقيق 3 د.ل)

أصحاب المخابر يرجعون سبب ارتفاع سعر رغيف الخبز إلي عدد من الأسباب أهمها نقصص الحصص التي يحصلون عليها من الدقيق المدعوم وهو ما يجبرهم علي التوجه لشراء الدقيق من السوق السوداء، كما يعاني أصحاب المخابر من نقص إمدادات الوقود المدعوم خاصة إثناء انقطاع الكهرباء وهذا أيضا يدفعهم إلي شراء الوقود من السوق السوداء، بالإضافة لارتفاع تكلفة اليد العاملة في ظل ارتفاع سعر الدولار.

يذكر بأن قرار تحديد سعر رغيف الخبز جاء بعد عديد الشكوى التي استقبلها جهاز الحرس البلدي والتي يؤكد فيها المواطنين قيام ملاك المخابز برفع سعر الرغيف في عملية تصاعدية مستمرة في ظل غياب دور الرقابة والجهات المعينة في المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية