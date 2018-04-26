اجتماع ممثلي “العدالة والبناء” و”العدالة والتنمية” بالمغرب

بحث رئيس كتلة حزب العدالة والبناء بالمجلس الأعلى للدولة عبد السلام الصفراني، مع النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، في المغرب، المشهد السياسي والحزبي في كلا البلدين.

وأشاد الصفراني، في تصريحات إعلامية ، الأربعاء، بتجربة حزب العدالة والتنمية “الكبيرة والرائدة”، آملا نقلها إلى الأحزاب الليبية.

وقال الصفراني، إن اتفاق الصخيرات أسكت أصوات الرصاص في ليبيا، ونقل الصراع إلى المستوى السياسي، مشيدًا بالدور المغربي في تحقيق الاتفاق بين الليبيين.

في المقابل، قال العمراني، إن اللقاء كان فرصة لتبادل الرأي حول الوضع الليبي، معربًا عن حرصه على أن تتاح الفرص في المستقبل لتبادل التجارب بين الحزبين، بما يخدم تطوير التجربة الديمقراطية والتنموية في البلدين.

وأضاف العمراني أن حزب العدالة والتنمية يعتز بالدور الحيوي الذي يقوم به المغرب في”التقريب بين الفرقاء الليبيين”.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في المغرب، للبدء في حوار حقيقي يكسر الجمود السياسي الحالي في البلاد.

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